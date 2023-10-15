وزير الرياضة: تكثيف الأنشطة والمبادرات لتشجع الشباب على المشاركة السياسية

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالكيانات الشبابية في محافظة الجيزة، وذلك بمركز شباب بشتيل، تحت شعار "شبابنا يصنع مستقبلنا"، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تعقدها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، وفي إطار الاستراتيجية نحو دعم الكيانات الشبابية على كافة المستويات، بحضور الدكتور احمد عبدالوكيل مدير مديرية الشباب و الرياضة بالجيزة و بلال نظير رئيس مجلس إدارة مركز شباب الجيزة ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الجيزة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والشباب والكيانات الشبابية بالمحافظة.

استمع وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة والحضور، لإنجازات كل كيان شبابي، وخطط الكيانات الشبابية خلال الفترة المقبلة وما ستقدمه الكيانات الشبابية خدمة للشباب والمجتمع تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة، في ظل استحقاق انتخابي قادم.

قال أشرف صبحي إن الكيانات الشبابية لها تأثير إيجابي كبير على الشباب خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الوزارة بكافة قطاعاتها الشبابية والرياضية على تواصل دائم مع شباب مصر في كافة محافظات الجمهورية، بهدف دمج الشباب في كافة محافظات الجمهورية، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، في منح الفرصة كاملة أمام الشباب لتقديم مواهبهم ومهاراتهم في كافة المجالات.

ونوه الوزير بتقديم رؤية وطنية نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتعزيز الوعي لدى الشباب المصري بالأوضاع الراهنة والعمل على توحيد الشباب نحو إدراك طبيعة ما تواجهه الدولة من تحديات تتطلب الاصطفاف الوطني والمشاركة في صنع القرار بطرح الرؤى والأفكار الداعمة لمسيرة التنمية، ومساعدتهم على التصدي للشائعات بتصويب الانحرافات الفكرية ومواجهة الأفكار المغلوطة والهدامة.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الدولة المصرية حققت إنجازات كبيرة في مجال المشروعات والتنمية على مستوى جميع القطاعات، وفي ظل التحديات التي تواجهها من أجل مستقبل أفضل، داعياً الشباب إلي المشاركة الفعالة في الأنشطة الرياضية والشبابية، وتطوير مهاراتهم وتنمية مواهبهم، والعمل على تحقيق أهدافهم وطموحاتهم في إطار الإسهام في بناء مستقبل أفضل للوطن.

ولفت الوزير إلي أن هناك برامج كثيرة تقوم بها الوزارة لمساعدة مراكز الشباب، وبناء قدرات الشباب على المستوى البدني والعقلي، والعمل علي الدعم الكامل لكل المشروعات والبرامج والمبادرات المبتكرة من الكيانات الشبابية، موجهاً بتوسيع وتكثيف الأنشطة والمبادرات التي تشجع الشباب على المشاركة السياسية خلال الفترة الحالية والمستقبلية.

من جانبه، قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة: "أعبر عن سعادتي البالغة بهذه الدعوة الكريمة لتواجد وسط شباب المحافظة، الشباب يعطيني دفعة قوية في العمل، في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي قدمت المحافظة 1800 مشروع قومي خلاف المشروعات الأخري في مختلف المجالات".

وثمن محافظ الجيزة التعاون القائم بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة والذي يسهم في توفير فرص عمل للشباب، لافتآ إلى أن المحافظة شهدت خلال الفترة الماضية بتنظيم عددا من المعارض لأصحاب المنتجات الحرفية واليدوية التي ساهمت في توفير العديد من فرص العمل.