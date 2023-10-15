موقف الأهلي من ضم لاعب بلدية المحلة

كشف الإعلامي محمد فاروق عن موقف النادي الأهلي من ضم النيجيري فيبو حكيم لاعب بلدية المحلة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال فاروق عبر برنامجه "البريمو" على فضائية "TeN": "قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي مراقبة النيجيري فيبو حكيم لتحديد موقف القلعة الحمراء بالتعاقد معه من عدمه خاصة أن المدير الفني لم يقتنع حتى الآن بالفرنسي أنتوني موديست لقيادة خط الهجوم".

وأضاف: "يرغب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في ضم مهاجم إفريقي شاب تحت السن بعدما فشل الفرنسي أنتوني موديست في تقديم أوراق اعتماده للجهاز الفني وجماهير المارد الأحمر حتى الآن".

على الجانب الآخر، حرص اللاعب أكرم توفيق لاعب الأهلي علي دعم الشعب الفلسطيني، في أعقاب الحرب التي تشنها إسرائيل والحصار المفروض على قطاع غزة.

ونشر أكرم توفيق صور للقدس وعلم فلسطين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وعلق: "موطني".



ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة نظيره فريق سيمبا التنزاني فى إطار منافسات بطولة دوري السوبر الإفريقي يوم 20 اكتوبر الجاري.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تكليف طارق قنديل ليكون رئيسًا لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تنزانيا، خلال مواجهة سيمبا التنزاني.

وحدد الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر يوم 18 أكتوبر الجاري موعدا لسفر بعثة الأهلي إلى تنزانيا، أي قبل المباراة بـ48 ساعة فقط.