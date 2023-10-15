فستان لافت.. درة تستعرض جمالها بإطلالة سوداء | شاهد

شاركت الفنانة درة، متابعيها صورة جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته.

وتألقت درة، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الأسود، وتميز الفستان بتفصيلة أنيقة ولافته تكشف جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت درة، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كمت اختارت درة، تسريحة بسيطة وناعمة لشعرها الأسود الطويل لتتناسب مع إطلالتها الجذابة.

وإليكم صور درة