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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقوة 6.3 ريختر.. زلزال جديد يضرب أفغانستان

زلزال على مقياس ريختر
زلزال على مقياس ريختر

ضرب زلزال جديد شدته 6,3 ريختر، اليوم الأحد، مدينة هرات في شمال غرب أفغانستان.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالًا قويًا يبلغ 6.3 درجة ضرب غرب أفغانستان، بعد أكثر من أسبوع من زلازل قوية وهزات ارتدادية أودت بحياة آلاف الأشخاص وسوت قرى بأكملها بالأرض.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

ووقع الزلزال عند الساعة 03,36 بتوقيت جرينتش، اليوم الأحد، وحدد مركزه على بعد 33 كيلومتراً عن مدينة هرات الواقعة في الولاية الي تحمل الاسم نفسه وقتل فيها نحو ألف شخص في زلازل مطلع أكتوبر الجاري.

زلزال أفغانستان هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية زلازل هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي

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