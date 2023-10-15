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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة الإعلامية اللبنانية جيزال خوري بعد صراع مع السرطان

جيزال خوري
جيزال خوري

رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأحد 15 أكتوبر، الإعلامية اللبنانية جيزال خوري، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وهي أحد أبرز مقدمي البرامج الحوارية السياسية. 

وأفادت تقارير إخبارية، أن جيزال خوري، رحلت اليوم الأحد عن عالمنا عن عمر يناهز 62 عامًا، إذ توفيت اليوم في منزلها بالعاصمة بيروت بجوار والديها. 

 

جيزال خوري وحوارها مع الرئيس السيسي 

كانت الراحلة جيزال خوري، حاورت الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عام 2015 في حوار متلفز عبر محطة BBC الفضائية العربية. 

ومازح الرئيس عبد الفتاح السيسي مذيعة قناة الـ«بي بي سي» عربي الإعلامية جيزال خوري، حينما رد على سؤال وجهته له قائلة: «بكير راح تترشح لولاية تانية».

وكان رد الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها قائلا «بكير قوى السؤال ده»، وضحك كلاهما، وأنهت المذيعة الحوار موجهة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ومعبرة عن امتنانها لإجراء الحوار معه.

يذكر أن الإعلامية جيزال خوري لديها خبرة صحفية طويلة، وأسلوب متميز في تقديم البرامج الحوارية، فقد استضافت على مدى سنوات العديد من الشخصيات العربية البارزة والمؤثرة من صناع القرار والمؤثرين فيه.

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