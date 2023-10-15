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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمرو أديب ينعى الإعلامية جيزيل خوري: شبه لبنان.. عاشت حياة مؤلمة لا تستحقها

عمرو أديب
عمرو أديب

نعى الإعلامي عمرو أديب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقا)، الإعلامية اللبنانية ‎جيزيل خوري، بعد وفاتها عن عمر ناهز الـ 62 عاما بعد صراع مع المرض.

وكتب عمرو أديب: "الله يرحمها ويصبر أهلها وأصدقاءها.. كانت محترمة بكل ما تحمله الكلمة من حروف.. محترفة فى عملها صادقة فى قضيتها.. جيزيل شبه لبنان عاشت حياة مؤلمة لا تستحقها".

 

ورحلت عن عالمنا صباح اليوم، الأحد، الإعلامية اللبنانية ‎جيزيل خوري، عن عمر ناهز الـ 62 عاما بعد صراع مع المرض.

انضمت "خوري" إلى “سكاي نيوز العربية” عام 2020، وتزوجت من الصحفي اللبناني سمير قصير، وبعد اغتياله عام 2005، أسست مؤسسة "قصير" ومركز "سكايز" للحرية الإعلامية.

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