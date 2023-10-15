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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بالأغاني الوطنية التراثية|غدًا.. «القومي للمسرح» يحتفي بالذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي؛ احتفالية موسيقية غنائية بمناسبة الذكرى الـ ٥٠ لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك الساعة الثامنة مساء بعد غد الاثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣م بالمسرح القومي، تحت رعاية وزيرة الثقافة  الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال.

تحيي الحفل الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ التي تقدم مجموعة من الأغانى الوطنية التراثية منها: "يا مصر يحميكي لأهلك"، "موال النهار"، "يا نسمة الحرية"، "عاش اللي قال" غناء الفنان أحمد محسن، "سالمة يا سلامة"، "عظيمة يا مصر"، "عبد الودود"، "أحلف بسماها وبترابها"، "مصر التي في خاطري" غناء الفنان ماهر اسماعيل، "اسلمي يا مصر مع بلادي بلادي" غناء المجموعة، وأغنيتي: "حبيبتي من ضفايرها"، "حلوة يا بلدي".

المركز القومي للمسرح والموسيقى الفنان القدير إيهاب فهمي الذكرى ال٥٠ لانتصارات أكتوبر المسرح القومي الدكتورة نيفين الكيلاني

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