محافظ القليوبية يتفقد حديقة منطقة طابا على الطريق الزراعي وأعمال الرصف

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الحديقة المقامة بالجزيرة الوسطى بمدخل بنها الأول أيضا بمدخل بنها القبلي عند مساكن طابا والتى تم إنشاؤها العام الماضي بتكلفة مليون جنيه من الخطة الاستثمارية وتم زراعتها بالكامل بالزهور ونباتات الزينة المختلفة واقامة برجولات خشبية لتكون متنفسا للمواطنين بالاضافة الى اقامة دورات مياه حيث وجه المحافظ بالحفاظ علي الحديقة واجراء الصيانة اللازمة لها وري الأشجار بإنتظام.

يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على تجميل مداخل العاصمة بنها، بما يتماشى مع أعمال التطوير الجارية موجها بسرعة التنفيذ والانتهاء منه في أقرب وقت ممكن.

كما تفقد محافظ القليوبية مدخل بنها القبلي(طريق طابا) والذي تم تطويره ورصفه بالكامل بطول 3.5 كيلو بتكلفة 30 مليون جنيه و أصبح مدخلا حضاريا يليق بمدينة بنها، حيث تم تجميله وزراعته بالأشجار والنخيل وتركيب أعمدة إنارة وتزويدها بكشافات الليد كما وجه المحافظ بدهان البلدورات بالكامل والتنسيق مع ادارة المرور لرفع السيارات التي تقف علي جانبي الطريق واتخاذ الاجراءات القانونية تجاهها.

وخلال جولة وجه الهجان بحصر جميع قطع الاراضي التي تم تبويرها علي الطريق الزراعي ورفع منسوبها بالرتش والمخلفات تمهيدا لاستخدامها في انشطة تجارية واتخاذ الاجراءات القانونية حيال أصحابها والزامهم برفع تراكمات الرتش الموجودة بها واعادة زراعتها مرة أخرى ، مشددا أنه لن يسمح بأي مخالفة بناء جديدة علي الأرض الزراعية وسيتم التعامل بشدة في هذا الملف لتحقيق الردع العام ومنع المخالفات.