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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التصديري للصناعات الهندسية: 16 شركة تشارك في معرض كانتون بالصين

صدى البلد

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية مشاركة 16 شركة مصرية بقطاع الأجهزة المنزلية والأواني المنزلية في المعرض الدولي كانتون المقام في الصين والذي انطلقت فعالياته اليوم الأحد 15 أكتوبر ويستمر حتى 19 أكتوبر 2023.

وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن الاشتراك في معرض كانتون يعتبر فرصة جيدة للشركات الهندسية للتعرف على ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة وسط مشاركة عالمية موسعة في المعرض بوصفه أحد أكبر المعارض المتخصصة في القطاع الهندسي.

وأشارت مي حلمي، في بيان المجلس التصديري للصناعات الهندسية اليوم، إلى أن السوق التصديري في حاجة إلى التواجد بشكل مستمر في المعارض الدولية لاستعراض إمكانيات الصناعة والمنتجات المصرية الهندسية التي شهدت تطور كبير على مدار السنوات الماضية، في ظل مساعى المصانع المصرية لتطوير إنتاجها بشكل مستمر ليواكب التطورات العالمية وللتمكن من المنافسة دوليًا.

وأوضحت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن الصين أحد أهم الأسواق الدولية التي يزداد التركيز عليها في فترة تنظيم المعارض المتخصصة ويأتيها الزوار من كافة دول العالم، مما يجعل هذا المعرض فرصة مواتية للشركات المصرية لتحقيق أقصى استفادة وعقد اللقاءات مع الشركات النظيرة وبحث التعاون التصديري.

وكشفت مي حلمي ، أن قطاع الأجهزة المنزلية المشارك في معرض كانتون في الصين تمكن من تسجيل نمو في صادراته خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2023 بنسبة 5.2% مما يؤكد أنه أحد أهم القطاعات الواعدة ويمكن أن تساهم في نمو الصادرات الهندسية بصورة دائمة.

المجلس التصديري للصناعات الهندسية الأجهزة المنزلية الصين المعارض كانتون

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