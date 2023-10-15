عشرات الضحايا في زلزال عنيف ضرب أفغانستان اليوم | فيديو



أعلن مكتب حاكم مدينة هرات الأفغانية، إن الزلزال الذي غرب البلاد اليوم، الأحد بقوة 6.5 درجة، أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 35 أخرين، بحسب وكالة "رويترز".



وقال المركز الأوروبي المتوسطي للزلازل إن زلزال يوم الأحد كان على عمق 10 كيلومترات (6 أميال).

وفي الأيام الأخيرة، ضربت زلازل متعددة المقاطعة الغربية في أفغانستان، مما أدى إلى تدمير قرى بأكملها في البلد الذي دمرته الحرب، وتركت نحو 1000 قتيل، و2000 مصاب .

وفي وقت سابق، ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة أفغانستان في 13 أكتوبر. كما هز زلزال آخر بقوة 6.1 على مقياس ريختر أفغانستان في 11 أكتوبر.

وفي الأسبوع الماضي، أودى الزلزال في مقاطعة هرات بحياة أكثر من 4000 شخص ودمر الآلاف من المنازل السكنية، وفقا لما ذكرته خياما برس نقلا عن الوزارة التي تقودها طالبان.