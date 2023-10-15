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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

CIT تشارك بـ 19 شركة مصرية في معرض جيتكس جلوبال

صدى البلد

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعي الصناعة الرقمية اليوم عن مشاركتها بجناح مصري يضم 19 شركة محلية متخصصة في مجال الـICT من الأعضاء ضمن فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2023 بدبي في الامارات في الفترة من 16 – 20 أكتوبر2023 في نسخته الثالثة والأربعين من الحدث في مركز دبي التجاري العالمي.

وتعد هذه المشاركة أحد مجهودات غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالاتCIT تحت مظلة محورتنمية الأعمال دوليا لدعم الأعضاء من خلال فتح أسواق جديدة من شأنها توفير مزيداً من الفرص التسويقية الإقليمية والعربية سعياً لتحقيق نتائج أعمال ومعدلات نمو تتناسب مع الرؤى والإستراتيجيات التنموية ، ومن المقرر أن يضم الوفد 19 شركة مصرية متخصصة في مجالات تكنولوجية متعددة منها حلول البرمجة المختلفة، حلول ادارة المؤسسات، الالعاب الالكترونية، حلول الحوسبة السحابية، التكنولوجيات الحديثة، التكويد والتطوير Coding & Development، انترنت الاشياء، حلول الامن السيبراني، التكنولوجيا الخضراء والاستدامة، المدن الذكية والعقارات وغيرها من الحلول المختلفة.

ويستهدف الحدث  المساعدة في فتح الأسواق العربية للشركات المصرية وايضا إقامة شراكات مع الشركات العالمية المشاركة في الحدث

تجدر الإشارة إلى أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT تعمل وفق استراتيجية طموحة تقوم على الأساس التوسع الإقليمي والعربي والافريقي للشركات المصرية لإلقاء الضوء على المميزات التنافسية التي تتوافر بالمنتجات والكوادر المحلية ، مما سينعكس على مكانتها التسويقية وسمعتها التجارية على الخريطة العالمية لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

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