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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حملة السيسي تتلقى خطابا من نقابة المهن الزراعية.. ماذا جاء فيه؟

حملة السيسي
حملة السيسي

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، خطاباً من نقابة المهن الزراعية تعلن فيه عن تأييدها للمرشح الرئاسي، وإطلاقها عددا من الندوات التوعوية في جميع المحافظات لتوعية جموع المزارعين والعاملين في المهن الزراعية المختلفة بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة، وممارسة حقوقهم الدستورية، وكذلك الإنجازات التي شهدتها الدولة على مدار السنوات التسع الماضية، خاصة قي القطاع الزراعي الذي شهد تطورا كبيرا، خصوصاً في مجال مشروعات التوسع الأفقي وإضافة 3 - 4 ملايين فدان لتوفير الأمن الغذائي.

وأعربت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عن تقديرها الكبير لدور نقابة المهن الزراعية الفعّال منذ إنشائها في ستينات القرن الماضٍ في توفير الخدمات وتوعية المزارعين والمهندسين الزراعيين، وهي النقابة التي تضم قرابة مليون مهندس زراعي، وترحيبها بزيارة نقابة المهن الزراعية الممثلة لجموعهم لمقر الحملة، ومبادرتهم في إقامة المبادرات التوعوية للمواطنين وخاصة المزارعين للمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري القادم.

وأكدت الحملة الرسمية، أنها ستعمل بشكل غير نمطي، وأنها ستكون حملة جامعة لكل مصري محب لوطنه، وأنها قائمة على المشاركة الجماعية لجميع أطياف المجتمع المصري، مع حرص المرشح على أن تشهد العملية الانتخابية حالة الزخم التي تولد حياة سياسية مفعمة بالحيوية والنشاط.

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