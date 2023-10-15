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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سفير فلسطين بالقاهرة: نرفض التهجير ودفع شعبنا بالتوجه نحو الحدود المصرية

السفير دياب اللوح،
السفير دياب اللوح، السفير الفلسطيني بالقاهرة

أكد السفير دياب اللوح، السفير الفلسطيني بالقاهرة، أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف المدنيين مما أدى لاستشهاد العشرات وإصابة المئات، حتى أن امرأة حامل استشهدت وخرج الجنين من رحمها.

 

وقال دياب اللوح، خلال كلمته التي ألقاها، خلال مؤتمر صحفي، أنه لدينا في مستشفى الشفاء 40 شهيدا لأطفال ونساء بدون رؤوس، ولا سنستطيع التعرف على هويتهم، والأن لا يوجد لدينا في غزة مجال أو فرصة لدفن شهدائنا وصدرت فتوى تشريعية بدفنهم في مقبرة جماعية.

 

وتابع السفير الفلسطيني بالقاهرة، أنه نرفض التهجير ونرفض دفع الناس بالتوجه نحو الحدود المصرية، ونقدر ما قاله الرئيس السيسي بأن صمر لديها 9 ملايين لاجئ بسبب الظروف، مؤكدا أن مصر حريصة أن تبقى القضية الفلسطينية حية، وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب شعوب المنطقة والعالم.

 

الشعب الفلسطيني

وأشار دياب اللوح إلى أن نحن في سفارة دولة فلسطين قمنا بتشكيل لجنة المتابعة الإعلامية للتواصل مع القوى السياسية المصرية ومنظمات المجتمع المدني لأهمية دور مصر المحوري والمركزي في الدفاع عن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
 

السفير الفلسطيني الطيران الحربي الإسرائيلي مستشفى الشفاء مقبرة جماعية السفير دياب اللوح

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