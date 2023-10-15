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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

قافلة التحالف الوطني المُحملة بالمساعدات الإنسانية تصل العريش تمهيدا لدخول غزة

صدى البلد

وصلت قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة، مساء أمس السبت، والتي تضم قرابة ١٠٦ قاطرة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية إلى مدينة العريش بشمال سيناء، لدعم أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة، من أجل المساعدة في تخفيف الأوضاع على الشعب الفلسطيني نتيجة الاعتداء الإسرائيلي والذي أسفر عن سقوط الآلاف الضحايا والمصابين.

كانت قافلة التحالف قد تحركت صباح أمس السبت وتضم 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية وأكثر من 300 ألف علبة أدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى الملابس والاحتياجات اللازمة، يرافقها طاقم طبي من كافة التخصصات.

وشهدت مدينة العريش اصطفاف قاطرات القوافل المُحملة بالمساعدات الإنسانية واستعداد متطوعي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة لتفريغ الشاحنات بمخازن الهلال الأحمر المصري تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة عن طريق إنشاء ممر إنساني عبر معبر رفح.

يأتي ذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة الداعم للقضية الفلسطينية، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الانسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وتماشيًا مع الجهود التي تبذلها القيادة السياسية ومساعيها المستمرة من أجل إنهاء تصعيد أعمال العنف التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، بما يهدد السلام الدولي ويتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ على حقوق الإنسان.
يأتي ذلك بالتزامن مع تدشين كيانات التحالف الوطني بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم أكبر حملة للتبرع بالدم في تاريخ الإنسانية تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة" بكافة محافظات الجمهورية، فضلًا عن تخصيص حسابات في البنوك المصرية للتبرع لدعم الشعب الفلسطيني والوقوف بجانبه في ظل ظروفه العصيبة.

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