حزب العدل للسفير الفلسطيني: نعمل على توصيل الصورة الحقيقية لما يحدث في غزة

التقى وفد من حزب العدل بالسفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة، وعدد من أعضاء السفارة، تعبيراً عن تضامن الحزب ووقوفه بجانب الشعب الفلسطيني ضد العداوان الغاشم، والاطلاع على أخر المستجدات فيما يخص الأوضاع في قطاع غزة.

ورحب السفير دياب اللوح ، بزيارة ممثلي الحزب ، مثمنا تضامنهم مع حقوق الشعب الفلسطيني ونضالاته المستمرة ، ومؤكدا على دور الأحزاب والاتحادات والنقابات الشعبية في فضح سياسات إسرائيل وكشف حقيقة ممارساتها بحق أبناء الشعب الفلسطيني بالمحافل الدولية، مطلعا الوفد على آخر المستجدات في قطاع غزة، مثمنا الموقف المصري الرسمي والبرلماني والنقابي والشعبي، مؤكدا أن الموقف المصري أثبت كالعادة أن مصر هي السند والمدافع الأول عن حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى محورية الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية والتي تعتبرها مصر امتدادا لأمنها القومى وتحرص دومًا على رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

من جانبه، قدم النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب رئيس حزب العدل التعازي للسفير الفلسطيني في ضحايا العدوان، موضحا أن الحزب يعمل من خلال اتصالاته مع الأطراف المختلفة عبر عضويته في الليبرالية الدولية لتوصيل الصورة الحقيقية عما يحدث في قطاع غزة، كما أن الحزب لا يدخر أية جهود لدعم القضية الفلسطينية، وأنه يعمل على جميع النواحي عبر نوابه وأعضائه لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين.

فيما عبر النائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب العدل ، عن أن نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال قد أعاد إحياء القضية الفلسطينية من جديد على الساحة، موضحا أن المجتمع الغربي تصله صورة مغلوطة عما يحدث في قطاع غزة، ويجب العمل على إيصال الصورة الصحيحة، وقد تكون تلك الأحداث بداية لعملية الأرض مقابل السلام وليس السلام مقابل السلام.

في ذات السياق، قال أحمد السيد أمين العلاقات الخارجية بحزب العدل إن قدر فلسطين أن تحمل على كتفها قضية الهوية العربية، وقضية فلسطين هي قضية الشعب المصري بأكمله، واهتمامنا في حزب العدل ومسئوليتنا ليس فقط إصدار بيانات شجب وإدانة ولكن توصيل الصورة الصحيحة للشارع المصري والشركاء الدوليين عما يحدث من عدوان، فدورنا هو توضيح الحقائق ومساندة الشعب الفلسطيني بكل السبل المتاحة وعبر القنوات المشروعة.

من ناحيته، أشاد عبدالغني الحايس مساعد رئيس حزب العدل للاتصال السياسي بصمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان، موضحا أن هناك أكثر من 2000 فلسطيني يريدون دخول قطاع غزة من الجانب المصري للوقوف بجانب أهاليهم في القطاع مما يبعث برسالة أن هذا الشعب ضد التهجير والإبادة، وأنه على مجلس الأمن والأمم المتحدة الضغط على المحتل لإيقاف جرائمه.

وأشارت نيفين عبيد مساعد رئيس حزب العدل لشئون المرأة بدور النساء الفلسطينيات في الصمود ضد العدوان، مؤكدة على الدعم الكامل للشعب الفلسطيني، وعن إمكانية فتح سبل للتعاون مع المجموعات النسوية الفلسطينية خاصة عبر الجالية الفلسطينية في مصر والاتحاد العام للمراة الفلسطينية، كما أكدت على مجموعة من الفعاليات القادمة التي يتم من خلالها دعم المرأة الفلسطينية.

فيما ذكرت رنا وجيه عضو أمانة العلاقات الخارجية بالحزب، أن اللجنة تعمل عبر شبابها لإيصال الرسالة الصحيحة والصورة الحقيقية عما يحدث في قطاع غزة من عدوان على الأبرياء، قتل وتهجير وإبادة للشعب الفلسطيني، وهو ما يتم العمل عليه عبر ترجمة النصوص للغات المختلفة ونشرها عبر الوسائل المتنوعة.

من ناحيته ، قال يوسف العوال أمين مساعد الإعلام بحزب العدل إن تلك الزيارة تأتي كرسالة محبة وتضامن للشعب الفلسطيني الصامد على أرضه المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيتم على أساسها اتخاذ عدة إجراءات من جانب الحزب للمساهمة في دعم وإغاثة الأشقاء في غزة، وكذلك نشر الجانب الحقيقي من الواقع المأساوي الذي يحدث في الأراضي الفلسطينية التي تحاول الدولة القائمة بالاحتلال إيصال نقيضها تماما للرأي العام العالمي.

وقال السفير الفلسطيني لدى مصر دياب اللوح، إن هناك نقص حاد في المواد الطبية، وانقطع التيار الكهربائي عن غزة بشكل مياه، والمياه بقرار إسرائيلي، بالإضافة إلى منع دخول البترول وإغلاق المعابر التجارية ومنع دخول المواد الغذائية إلى قطاع غزة.

وأضاف "اللوح"، في مؤتمر صحفي، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية حقيقية في هذه اللحظات ونحن في الشعب الفلسطيني القيادة الفلسطينية حذرنا من مغبة الوصول إلى هذه المرحلة وانزلاق الأوضاع إلى هذا المنزلق الخطير بسبب ما تقوم به إسرائيل وما تمارسه من ممارسات عنصرية ضد شعبنا في الضفة الغربية والقدس وإطلاق يد المستوطنين ورعاية إرهاب المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني والعصابات المسلحة للمستوطنين".

وتابع، أن الاحتلال ينفذ أعمال قتل يومية في الضفة الغربية وحرق بيوت بساكنيها وحرق قرى بأكملها، وعمليات قتل يومي تتم على المفترقات والحواجز، وهي إعدامات وعمليات قتل خارج القانون، واقتحامات للمسجد الأقصى المبارك ومحاولات لتقسيمه زمنيا ومكنيا وتهويد مدينة القدس، وهذه التراكمات وصلت بنا إلى هذه النقطة من الصراع الفلسطيني والإسرائيلي.

على جانب آخر، ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد الموافق ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣، اجتماع مجلس الأمن القومي؛ حيث تم استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وقد صدر عن الاجتماع القرارات الآتية:

- مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين.

- تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.

- التشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

- إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام.

- تأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته.

- توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.