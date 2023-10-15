جامعة الوادي الجديد تشارك في الموتمر السنوي الثالث لأمراض الباطنة والكلى بـ أسيوط

شاركت جامعة الوادي الجديد فى المؤتمر السنوي الثالث لأمراض الباطنة والكلى الذى تنظمه كلية الطب جامعة أسيوط فى الفترة من 11 إلى 21 من أكتوبر الجاري.

صرح بذلك الأستاذ الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب بالوادي الجديد وممثلًا لجامعة الوادي الجديد فى المؤتمر السنوي الثالث لقسم أمراض الباطنة والكلى .



وقال إن المؤتمر جاء بالتعاون والتنسيق مع جامعات أسيوط و الوادي الجديد، و الأقصر ومديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر، ومديرية الصحة بمحافظة أسيوط، ونقابة الأطباء،لالقاء الضوء على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الطب .

ويستهدف مناقشة كل ماهو جديد في مجال أمراض الباطنة والكلى، والآفاق المستقبلية المستحدثة في هذا المجال، مؤكداً أهمية إقامة المؤتمرات، واللقاءات العلمية، والطبية؛ التي تناقش أهم الأبحاث، والدراسات العلمية في مختلف التخصصات، وهو ما يعد إضافة لصالح المرضى المترددين على المستشفيات الجامعية مشيداً بجهود كليات الطب في دعم خطط الدولة المصرية في الاهتمام بصحة المواطن المصري وتهيئة أفضل المعايير الصحية والتعليمية والبحثية لشباب الأطباء.