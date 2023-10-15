جامعة الوادي الجديد تشارك فى الملتقى التسويقي المصري الثالث للتمور

شاركت كلية الزراعة جامعة الوادي الجديد، في الملتقى التسويقي المصري الثالث للتمور بالوادي الجديد، الذى تستضيفه المحافظة فى الفترة من الرابع عشر وحتى الخامس عشر من أكتوبر الجاري، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى تنظمه وزارة التجارة والصناعة ممثلة في مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد، بحضور وزير التنمية المحلية وعدد من المحافظات المنتجة للتمور ومشاركة عدد من الجهات البحثية المتخصصة فى النخيل والشركات المصنعة للتمور .



وذكر الدكتور عبد العزيز طنطاوي، أن الجامعة شاركت بجناح بمنتجات مزارع الجامعة وكلية الزراعة من الخضر والتمور بأنواعها المختلفة، بالإضافة إلى مشاركة الجامعة بوفد من أساتذة كلية الزراعة فى الجلسات الحوارية ضمن فعاليات الملتقى.



وأثنى رئيس الجامعة على الجهود الكبيرة التى يبذلها اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد فى الارتقاء والنهوض بالمحافظة فى شتى المجالات، وفتح أسواق للتمور محلية ودولية.