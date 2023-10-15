عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة الوادي الجديد تشارك فى الملتقى التسويقي المصري الثالث للتمور

جانب من الجوله
جانب من الجوله

شاركت كلية الزراعة جامعة الوادي الجديد، في الملتقى التسويقي المصري الثالث للتمور بالوادي الجديد، الذى تستضيفه المحافظة فى الفترة من الرابع عشر  وحتى الخامس عشر من أكتوبر الجاري، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى تنظمه وزارة التجارة والصناعة ممثلة في مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد، بحضور وزير  التنمية المحلية وعدد من المحافظات المنتجة للتمور ومشاركة عدد من الجهات البحثية المتخصصة فى النخيل والشركات المصنعة للتمور .

الوادى الجديد .. تخصيص 100 فدان لشركة فوسفات مصر لتنفيذ تجربة بمفيض باريس


وذكر الدكتور عبد العزيز طنطاوي، أن الجامعة شاركت بجناح بمنتجات مزارع الجامعة وكلية الزراعة  من الخضر والتمور بأنواعها المختلفة، بالإضافة إلى مشاركة الجامعة بوفد من أساتذة كلية الزراعة فى الجلسات الحوارية ضمن فعاليات الملتقى. 


وأثنى رئيس الجامعة على الجهود الكبيرة التى يبذلها اللواء  محمد سالمان الزملوط محافظ  الوادي الجديد فى الارتقاء والنهوض بالمحافظة فى شتى المجالات، وفتح أسواق للتمور محلية ودولية.

اكتوبر الجاري البحثي التسويق الأستاذ الدكتور الجلسات الحوارية الجلسات التصنيع الزراعي بدالفتاح السيسي تخص المقام المحافظات ا المحافظ المحافظة محلية محافظة الوادى الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم| تحرك أسعار الذهب مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية كسرها السرطان ومات زوجها غدرا

جدتها ترد على الأنباء.. حقيقة ظهور لينا أحمد الفيشاوي بـ الصليب| خاص

الأهلي على صفيح ساخن.. تمرد نجم الأحمر واعتذار الخطيب وكولر يبحث عن بديل موديست

بسبب الديون.. شوبير يكشف حقيقة استبعاد الزمالك من الكونفدرالية

10 جنيهات.. هبوط أسعار الدواجن اليوم ومفاجأة في ثمن البيض الآن

440 جنيها | تحرك جديد في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21

«كوكا» يضرب بقوة و«صلاح» يكتفي بالمشاهدة| منشور مهاجم منتخب مصر يفضح الإعلام الغربي

موضوعات متعلقة

الوادى الجديد .. تخصيص 100 فدان لشركة فوسفات مصر لتنفيذ تجربة بمفيض باريس

ترشيحاتنا

بابا الفاتيكان يدعو إلى فتح ممرات إنسانية لمساعدة المحاصرين في غزة

بعد وفاة الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري.. تعرف على أعراض مرض موتها

بـ8992 صوتا.. عبد الحي نقيبا للأطباء.. واللجنة المشرفة: المشاركة تاريخية

استعدادا لدخول غزة.. وصول قافلة مساعدات التحالف الوطني للعمل الأهلي إلى العريش

كشف أثري الغريفة بالمنيا.. تفاصيل العثور على جبانة وأول بردية كاملة.. شاهد

مجلس الأمن القومي: تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية لمساعدة غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بهياكل عظمية وحيوانات مفترسة في البر والبحر.. تعرف على الشاطئ الملقب بنهاية العالم

«كوكا» يضرب بقوة و«صلاح» يكتفي بالمشاهدة| منشور مهاجم منتخب مصر يفضح الإعلام الغربي

تعود للعصر الروماني| هذه المدينة الأوربية قد يجتاحها الزومبي.. ابتعد عن المقابر؟

السكر يتراجع والأرز في النازل واللحوم والدجاج مفاجأة| أسعار 10 سلع بعد مبادرة التخفيض

فيديو

شقيق وشقيقة محمد صلاح يردون على انتقاد فخر العرب لموقفه من فلسطين.. فيديوجراف

جدتها تفجر مفاجأة.. سر حلاقة شعر لينا أحمد الفيشاوي زيرو

الذهب يتهاوى .. أسعار الذهب اليوم وهذا سعر عيار 21 الآن

«شافت الموت».. فاتن الحلو في العناية المركزة وابن شقيقتها يطلب الدعاء «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ