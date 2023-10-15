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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجلس النواب يستقبل وفداً طلابياً من مدرسة دولية

مجلس النواب
مجلس النواب

استقبل مجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، عدداً من الطلاب والطالبات من مدرسة ايليت الدولية ، حيث حضروا جانباً من الجلسة العامة للمجلس  للتعرف عن قرب على الدور المنوط بمجلس النواب وآلية المناقشات به.

 

ويأتي ذلك في إطار حرص مجلس النواب على نشر الثقافة البرلمانية بين الطلاب والشباب. 

 

زيارة المتحف والبهو الفرعوني

 كما تم تنظيم جولة تفقدية للطلاب داخل أروقة المجلس ، شملت زيارة المتحف والبهو الفرعوني ومكتبة المجلس، وذلك تحقيقاً لرفع الوعي الشبابي والطلابي بواقع العملية التشريعية والحياة السياسية في مصر.

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد ، نهائيا علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والذي يهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبة عن كاهل محدودي الدخل بما يتسق مع توجه الدولة نحو زيادة الحد الأدنى للأجور، بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

 

ووفقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن مشروع القانون فإن القانون المعروض جاء لتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودى الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية.

وتجدر الإشارة الى أنه تمت زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه في عام 2014 حتى 4 آلاف جنيه عام 2023 بنسبة نحو 233%، وبالتالي تم رفع حد الإعفاء الضريبى من 12 ألف جنيه عام 2014 إلى 45 ألف جنيه عام 2023 بزيادة تبلغ 275%.

تضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (8 بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها جميع ممولى ضريبة ( المرتبات – النشاط التجارى والصناعى – الثروة العقارية – النشاط المهنى وغير التجارى ) حيث تمت زيادة الشريحة التى لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 30 ألف جنيه سنويا بزيادة مقدارها 9 آلاف جنيهاً سنويا، مع إلغاء الشريحة التالية لها والتي كانت تقدر بفئة 2.5%.


(المادة الثانية)
الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره .

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