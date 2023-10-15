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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسى لـ بلينكن: التأخير في حل القضية الفلسطينية يزيد الضحايا

صدى البلد

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال زيارته للقاهرة، من أجل التشاور مع الجهات الإقليمية الفاعلة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وقال الرئيس السيسي لوزير الخارجية، خلال جلسة ثنائية نقلتها "القاهرة الإخبارية" على الهواء، إن الأزمة الحالية كبيرة جدا، ورد الفعل الإسرائيلي تجاوز مبدأ حق الدفاع عن النفس إلى العقاب الجماعي لقطاع غزة الذي يضم 2.3 مليون فلسطيني.

 المزيد من الضحايا

وأكد السيسي أن ما حدث من 9 أيام أمر صعب، لكن التأخير في حل القضية الفلسطينية يترتب عليه المزيد من الضحايا، وغياب أفق حل القضية الفلسطينية أدى لتفاقم الغضب.

وشدد الرئيس المصري على أنه يجب تسهيل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة للتخفيف عن المواطنين هناك، وأن مصر تبذل أقصى جهدها لاحتواء الموقف ولعدم دخول أطراف أخرى في الصراع.

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