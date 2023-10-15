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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قرارات مجلس الأمن القومي برئاسة السيسي بشأن التصعيد في غزة.. فيديو

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا يرصد قرارات مجلس الأمن القومي الذي ترأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن التصعيد في قطاع غزة والتي تضمنت.

مواصلة الاتصالات مع الشركاء لخفض التصعيد في غزة.

تكثيف الاتصالات مع المنظمات الإغاثية لإيصال المساعدات.

التشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين.

رفض واستهجان سياسة التهجير.

رفض واستهجان محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة.

استعداد مصر للقيام بأي جهد لاستئناف عملية حقيقية للسلام.

تأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته.

مصر تدعو لقمة إقليمية دولية لتناول تطورات القضية الفلسطينية.

 

غزة السيسي مجلس الأمن القومي الرئيس عبدالفتاح السيسي المنظمات الإغاثية القضية الفلسطينية

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