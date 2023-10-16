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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

التواضع حلو .. أسطول سيارات زينة تثير الجدل

صدى البلد

نشرت الفنانة زينة عبر حسابها الشخصي علي "إنستجرام" خلال الأيام الماضية صورا برفقة مجموعة من السيارات الفارهة، وكتبت تعليقًا "الحمد لله على نعمة التواضع، عندي كل العربيات دي، ولسه زي ما أنا، التواضع مش عاوز يسبني".


 

ونالت إعجاب الكثير من المتابعين وعلقوا "الله أكبر ما شاء الله عقبال ما ربنا يرزقني، أنتي أحلى من كل العربيات، أحلى شئ التواضع، قوية، جميلة، أحلى ممثلة، ربنا يعطيكي دايما، الحب كله".

أما عن السيارات التي ظهرت بالصور الخاصة بالفنانة زينة فتأتى كالتالي : 

الأولي لامبورجيني هوراكان STO موديل 2022

تأتي سيارة huracan sto بمحرك نوعه V-10 وبسعة تبلغ 5.2 لتر مع أسطوانات عددها 10، و يولد المحرك قوة تبلغ 630 حصان وذلك عند 8000 دورة في الدقيقة، و أما عزم الدوران فيبلغ 417 رطل قدم وذلك عند 6500 دورة في الدقيقة، و يتصل هذا المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي ومزدوج ومتغير باستمرار من سبع سرعات.

الثانية مرسيدس G CLASS موديل 2022 تستمد قوتها من محرك سعة 4000 سي سي تيربو، ينتج عزم دوران يصل إلي 850 نيوتن/ وقوة حصانيه تصل إلي 585 حصان، مزودة بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 9 سرعات، وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتي سرعة 100كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 4.5 ثانية، وتستهلك 11.5 لتر لقطع مسافة 100كم/ ساعة.

 الثالثة بنتلي Continental GT موديل 2022 وتستمد قوتها من محرك W12 سعة 6000 سي سي دبل تيربو المصنوع يدوياً في مقر بنتلي، والذي يولد قوة 650 حصان و900 نيوتن.متر من عزم الدوران، لتتسارع من 0 إلى 96 كم/س في 3.6 ثانية أي أبطأ بـ 0.1 ثانية من النسخة الكوبيه، وتصل سرعتها القصوى إلى 335 كم/س.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

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