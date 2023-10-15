نواب بمجلس الشيوخ الأمريكي يفرون إلى ملاجئ تل أبيب مع قصف حماس| شاهد

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، عبر موقع التواصل الاجتماعي “X”، إن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الذين كانوا يزورون إسرائيل، تم نقلهم إلى ملجأ في تل أبيب؛ انتظارا لانتهاء هجوم صاروخي من حماس.

ونشر شومر صورة له مع السيناتور الجمهوري، ميت رومني، من ولاية يوتا، من داخل الملجأ.

While in Tel Aviv today, our delegation was rushed to a shelter to wait out rockets sent by Hamas. It shows you what Israelis have to go through. We must provide Israel with the support required to defend itself. pic.twitter.com/wS3kq6xFVJ — Chuck Schumer (@SenSchumer) October 15, 2023

وأجرى شومر- وهو أعلى مسؤول يهودي منتخب في الولايات المتحدة- تلك الرحلة إلى تل أبيب؛ لإظهار الدعم لإسرائيل، قبل طلب متوقع تقديمه من الرئيس الأمريكي جو بايدن، للكونجرس؛ للموافقة على تمويل إسرائيل وأوكرانيا في زمن الحرب، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.

وقال شومر- وهو ديمقراطي- إنه سيجري أيضًا مناقشات مع المسؤولين الإسرائيليين، حول نوع الدعم الذي ستحتاجه البلاد للعمليات العسكرية والإنسانية.

وشارك في الرحلة أيضًا السيناتور الجمهوري بيل كاسيدي من لويزيانا، والسيناتوران الديمقراطيان جاكي روزين من نيفادا ومارك كيلي من أريزونا.