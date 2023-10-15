حلقت شعرها زيرو ولبست صليب.. ظهور غريب لابنة أحمد الفيشاوي وجدتها تكشف السر

أثارت لينا الفيشاوي ابنة الفنان أحمد فاروق الفيشاوي موجة واسعة من الجدل بعد ظهورها الأخير على صفحتها على إنستجرام حيث ظهر حليقة الشعر ومرتدية صليب ما زاد تكهن المتابعين حول ديانتها.

ظهور غريب لابنة احمد الفيشاوي

ردَّت الدكتورة سلوى عبد الباقي، على ما تردد من أنباء حول ارتداء حفيدتها - لينا أحمد الفيشاوي - سلسلة بها صليب، وإثارة الجدل على السوشيال ميديا.

وقالت جدة لينا أحمد الفيشاوي، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إنه لا صحة لارتداء حفيدتها لـ الصليب لأنها مسلمة أبًا وأمًا، مشيرة إلى أن السوشيال ميديا تفتعل الأزمات والشائعات بين الحين والآخر.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.