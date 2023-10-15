قرار عاجل من إسرائيل بوقف خطوط النقل في المستوطنات على الحدود الشمالية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بوقف خطوط النقل العام في المستوطنات الحدودية شمالي البلاد حتى إشعار آخر.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، تهديدا صريحا لحزب الله اللبناني بشأن التدخل في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، “نوصي حزب الله بأن يراقب عن كثب ما يحدث لحماس وألا يتجاوز الحدود”.

بدورها، قالت المتحدثة باسم حزب الله اللبناني، رنا الساحلي، إن الزيادة في كثافة القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله لا تشير إلى أن الحزب قرر الدخول بشكل كامل في الصراع بين حماس وإسرائيل.

حزب الله يحذر إسرائيل

وأوضحت الساحلي، إن القتال على الحدود هو مجرد مناوشات ويمثل “تحذيرا”.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ضرب أهدافا في لبنان ردا على قصف قاعدة إسرائيلية على الحدود.

وأوضحت صحيفة “هآارتس”، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن استهداف موقع على الحدود اللبنانية انطلقت منه قذيفة مضادة للدروع وأصابت قوات إسرائيلية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الجيش الإسرائيلي إن موقعا عسكريا آخر على الحدود اللبنانية تعرض لقصف بصاروخ موجه مضاد للدبابات، وفق ماذكرت صحف عبرية.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.