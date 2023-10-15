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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرك عسكري أمريكي في الشرق الأوسط لدعم إسرائيل .. تفاصيل

الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي

أعلنت قيادة القتال الجوي الأمريكية، اليوم الأحد، وصول طائرات هجومية أمريكية إضافية إلى الشرق الأوسط كجزء من خطة لتعزيز الموقف الدفاعي الأمريكي في المنطقة.

وقالت قيادة القتال الجوي الأمريكية على وسائل التواصل الاجتماعي: “وصلت طائرات ”إيه-10” إلى القيادة المركزية الأمريكية AOR (منطقة المسؤولية)”.

وأضافت: “يعزز هذا الوصول الموقف الدفاعي الأمريكي، ويعزز العمليات الجوية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ويطمئن حلفاءنا وشركائنا الإقليميين بأننا لا نزال في وضع يسمح لنا بحماية حريتهم والدفاع عنها”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسؤول أمريكي لشبكة “سي إن إن”، إن نشر طائرات هجومية إضافية من طراز A-10 Warthog، يهدف إلى جانب طائرات مقاتلة أمريكية أخرى، إلى ردع أي عدوان إيراني أو توسيع القتال خارج حدود إسرائيل.

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وفي الأسبوع الماضي، أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن الولايات المتحدة “ستزيد” أسرابها المقاتلة في الشرق الأوسط تحت القيادة المركزية الأمريكية.

وبالإضافة إلى طائرات إف-35 وإف-15، قال أوستن أيضًا إنه سيتم تعزيز أسراب طائرات إف-16 وإيه-10 في المنطقة.

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