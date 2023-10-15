الأيدي على الزناد.. إيران تهدد إسرائيل بسبب قصف غزة وإعلان الهجوم البري

قال وزير خارجية إيران، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأحد، إنه إذا لم تتوقف هجمات إسرائيل، فإن أيدي جميع الأطراف بالمنطقة على الزناد.

وكانت إيران حذرت في وقت سابق من اليوم الأحد، من أنه “لا يمكن لأحد أن يضمن” السيطرة على الوضع إذا غزت إسرائيل قطاع غزة، قبيل هجوم بري متوقع للقوات الإسرائيلية.

وقال وزير خارجية إيران: “إذا استمرت هجمات النظام الصهيوني (إسرائيل) ضد المواطنين العزل وشعب غزة، فلا يمكن لأحد أن يضمن السيطرة على الوضع وعدم توسيع الصراعات”.

بدورها، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، بأن إيران تقوم بنقل مواد ومعدات إلى سوريا وفقا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية.

ولفتت “فرانس برس”، إلى أن هذا يشير إلى احتمال نشوب حرب على ثلاث جبهات: غزة ولبنان وسوريا، مضيفة أن الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد بينما ينتظر الضوء الأخضر لشن هجوم بري على قطاع غزة.

وأوضحت “بعد أن أمرت سكان غزة يوم الجمعة بمغادرة منازلهم في الشمال، تقوم إسرائيل حاليًا بإجلاء مواطنيها من المدن الحدودية الرئيسية مثل سديروت”.