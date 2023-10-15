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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المقاومة الفلسطينية تقصف تل أبيب ووسط إسرائيل.. وصافرات الإنذار تدوي

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بدوي صافرات الإنذار في تل أبيب ووسط إسرائيل.

بدورها، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، قصف تل أبيب وبلدة ناحل عوز وموقع كيسوفيم بالصواريخ والهاون.

وأعلنت كتائب القسام، قصف مدينة عسقلان المستوطنة الإسرائيلية ردا على استهداف المدنيين في قطاع غزة.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

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ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

إسرائيل تل أبيب المقاومة الفلسطينية

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