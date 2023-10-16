خبير تغذية يقدم مشروبا سحريا لحرق الدهون

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية الصحية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مشروب حرق الدهون الكمونوالليمون
المقادير :
ليمونه
٢ عود قرفة أو نصف ملعقة قرفة مطحونة
١ ملعقة زنجبيل مبشور طازج أو نصف ملعقة زنجبيل مطحون
١ ملعقة كمون حب كامل أو نصف ملعقة كمون مطحون
١ كوب ماء
طريقة التحضير :
تختلف طريقة التحضير بين إذا كنتي ستستخدمي في الوصفة المقادير بشكل مطحون أي القرفة المطحونة والزنجبيل و الكمون المطحون أمإنك ستستخدمين المقادير بشكلها الأخر أي الكمون الحب و القرفة العيدان و الزنجبيل الطازج المبشور فأليك وصفة كل منهما تحضيرالخطوات ستكون واحدة أما الفرق الوحيد هو مدة بقاء مشروبك على النار فتابعي معنا
١- في غلاية صغيرة إضيفي كوب الماء ثم ، قومي بإضافة القرفة و الكمون .
٢- قومي بالتقليب جيدا ثم بعدها إضيفي القرفة العيدان أو المطحونة .
٣- ضعي الخليط على النار مع ملاحظة إن تكون النار هادئة قليلاً حتي تمتزج المحتويات سوياً
التحضير على النار :
١- بعد إن تضعي المشروب على نار هادئة ، تختلف هنا مدة بقاء المشروب كما وصحنا بين ما إذا كنت أستخدمتي المقادير المطحونة أمبشكلها الأخر
٢- إن كنت إستخدمت المقادير المطحونة، إتركي الخليط على النار حتي الغليان وبعد الغليان إطفئي النار و دعيه يهدئ
٣- إن كنت إستخدمتي المقادير بشكلها الاخر ، إتركي المشروب على النار ليصل إلى الغليا و إتركية قليلا على النار حتي بعد الغليان والفوران مدة دقيقتين أخرتين بعد الغليان .
٤- إذا كنت حضرتي المشروب بالمقادير الغير مطحونة ، قومي بتصفيته بعد إن تطفئ عليه النار أما إن كان مطحون فلن تحتاجين إلى تلكالخطوة .
٥- الأن الخطوة الاخيرة ، ضعي المشروب في الكأس المقدم به ، ثم أعصري عليه ليمونة أو نصف ليمونة حسب رغبتك ولكن يفضل ليمونةكاملة
ملحوظات هامة :
١- حتي تأتي هذه الوصفة بمفعول تناولي المشروب مرتين يوميا في اليوم مرة قبل الإفطار ومرة أخرى بين الغداء والعشاء .
٢- يمكن لهذه الوصفة إن تنقص وزنك من ٤ كيلو إلى ٧ كيلو في الشهر شرط إتباع حمية غذائية معه مناسبة لك ، و ممارسة الرياضة أوالمشي نصف ساعة يوميا فقط .
٣- هذه الوصفة تزيد بشكل كبير الدفئ و تُسخن الجسم و خاصة في الشتاء .
٤.المميز بهذه الوصفة ليس بها أي أخطار كما إنها لا تسبب إنقباض للمعده .
٥- إن كنت تعاني من ضغط الدم المرتفع فلا ننصحك بتناول هذه الوصفة لأحتوائها على الزنجبيل والقرفة مما قد يرفع ضغط دمك بشكلملحوظ خاصة عند تناول المشروب مرتين يوميا
٦- الحامل إيضا لا يمكنها تناول هذا المشروب إلا بعد استشارة الطبيب .
٧.- طعم المشروب مقبول ولذيذ ، ولكن أن احببت تحليته يمكنك إضافة ملعقة سكر دايت خالي من الأسبرتام .
٨- هل الأفضل تحضير المشروب بالمقادير المطحونه؟ أم المقادير بشكلها الكامل ؟ نحن نقترح إن يتم تحضيرها بالشكل الطازج أي الزنجبيلالمبشور الطازج و عيدان القرفة و الكمون الحب الكامل لا يوجد سبب مباشر إلا أن تحضيرها هكذا تجعل المشروب خفيف على المعدة و لونهفاتحاً عند تناوله و لا تجعل طعمة لاذع بالنسبة لك ، عكس إن استخدمت المكونات المطحونة
٩- هذه الوصفة مجربة بالفعل من العديد من ربات البيوت و لقد اثبت كل من استخدمها فاعليتها في إنقاص الوزن و إنه لم يكن لها أضرارصحية أو تأثيرات على المعدة .
١٠- إن جرتبي الوصفة لأول مرة ننصحك بتناولها مرة واحدة في اليوم و إن لم تعاني من اي اضطراب في معدتك جربيها يوم اخر مرتين ،إلى ان تدركي إنه لا يوجد تعارض بينها وبين معدتك بعدها يمكنك الأستمرار عليها ، فربما معدتك لن تتقبل هذه الخلطة فيجب بالتأكيدالتجربة أولاً .