خبير تغذية يقدم مشروبا سحريا لحرق الدهون

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية الصحية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مشروب حرق الدهون الكمونوالليمون



المقادير :

ليمونه

٢ عود قرفة أو نصف ملعقة قرفة مطحونة

١ ملعقة زنجبيل مبشور طازج أو نصف ملعقة زنجبيل مطحون

١ ملعقة كمون حب كامل أو نصف ملعقة كمون مطحون

١ كوب ماء





طريقة التحضير :

تختلف طريقة التحضير بين إذا كنتي ستستخدمي في الوصفة المقادير بشكل مطحون أي القرفة المطحونة والزنجبيل و الكمون المطحون أمإنك ستستخدمين المقادير بشكلها الأخر أي الكمون الحب و القرفة العيدان و الزنجبيل الطازج المبشور فأليك وصفة كل منهما تحضيرالخطوات ستكون واحدة أما الفرق الوحيد هو مدة بقاء مشروبك على النار فتابعي معنا

١- في غلاية صغيرة إضيفي كوب الماء ثم ، قومي بإضافة القرفة و الكمون .

٢- قومي بالتقليب جيدا ثم بعدها إضيفي القرفة العيدان أو المطحونة .

٣- ضعي الخليط على النار مع ملاحظة إن تكون النار هادئة قليلاً حتي تمتزج المحتويات سوياً

التحضير على النار :

١- بعد إن تضعي المشروب على نار هادئة ، تختلف هنا مدة بقاء المشروب كما وصحنا بين ما إذا كنت أستخدمتي المقادير المطحونة أمبشكلها الأخر

٢- إن كنت إستخدمت المقادير المطحونة، إتركي الخليط على النار حتي الغليان وبعد الغليان إطفئي النار و دعيه يهدئ

٣- إن كنت إستخدمتي المقادير بشكلها الاخر ، إتركي المشروب على النار ليصل إلى الغليا و إتركية قليلا على النار حتي بعد الغليان والفوران مدة دقيقتين أخرتين بعد الغليان .

٤- إذا كنت حضرتي المشروب بالمقادير الغير مطحونة ، قومي بتصفيته بعد إن تطفئ عليه النار أما إن كان مطحون فلن تحتاجين إلى تلكالخطوة .

٥- الأن الخطوة الاخيرة ، ضعي المشروب في الكأس المقدم به ، ثم أعصري عليه ليمونة أو نصف ليمونة حسب رغبتك ولكن يفضل ليمونةكاملة

ملحوظات هامة :

١- حتي تأتي هذه الوصفة بمفعول تناولي المشروب مرتين يوميا في اليوم مرة قبل الإفطار ومرة أخرى بين الغداء والعشاء .





٢- يمكن لهذه الوصفة إن تنقص وزنك من ٤ كيلو إلى ٧ كيلو في الشهر شرط إتباع حمية غذائية معه مناسبة لك ، و ممارسة الرياضة أوالمشي نصف ساعة يوميا فقط .

٣- هذه الوصفة تزيد بشكل كبير الدفئ و تُسخن الجسم و خاصة في الشتاء .

٤.المميز بهذه الوصفة ليس بها أي أخطار كما إنها لا تسبب إنقباض للمعده .

٥- إن كنت تعاني من ضغط الدم المرتفع فلا ننصحك بتناول هذه الوصفة لأحتوائها على الزنجبيل والقرفة مما قد يرفع ضغط دمك بشكلملحوظ خاصة عند تناول المشروب مرتين يوميا

٦- الحامل إيضا لا يمكنها تناول هذا المشروب إلا بعد استشارة الطبيب .

٧.- طعم المشروب مقبول ولذيذ ، ولكن أن احببت تحليته يمكنك إضافة ملعقة سكر دايت خالي من الأسبرتام .

٨- هل الأفضل تحضير المشروب بالمقادير المطحونه؟ أم المقادير بشكلها الكامل ؟ نحن نقترح إن يتم تحضيرها بالشكل الطازج أي الزنجبيلالمبشور الطازج و عيدان القرفة و الكمون الحب الكامل لا يوجد سبب مباشر إلا أن تحضيرها هكذا تجعل المشروب خفيف على المعدة و لونهفاتحاً عند تناوله و لا تجعل طعمة لاذع بالنسبة لك ، عكس إن استخدمت المكونات المطحونة

٩- هذه الوصفة مجربة بالفعل من العديد من ربات البيوت و لقد اثبت كل من استخدمها فاعليتها في إنقاص الوزن و إنه لم يكن لها أضرارصحية أو تأثيرات على المعدة .





١٠- إن جرتبي الوصفة لأول مرة ننصحك بتناولها مرة واحدة في اليوم و إن لم تعاني من اي اضطراب في معدتك جربيها يوم اخر مرتين ،إلى ان تدركي إنه لا يوجد تعارض بينها وبين معدتك بعدها يمكنك الأستمرار عليها ، فربما معدتك لن تتقبل هذه الخلطة فيجب بالتأكيدالتجربة أولاً .