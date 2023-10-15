البلشي: نتواصل مع النقابة الفلسطينية لتوثيق الاعتداء على الصحفيين

شن الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، هجوما حادا على العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني استهداف الصحفيين في التغطية للحرب.



وأضاف نقيب الصحفيين، في حوار مع الاعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد، أن نتواصل مع النقابة الفلسطينية من أجل توثيق الاعتداء على الصحفيين، متابعا أن دور نقابة الصحفي في توثيق تجاوزات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الإعلاميين ورسالة الكلمة.

وتابعت الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، أن بي بي سي تحقق مع صحفية بسبب إعجابها بمنشور مع القضية الفلسطينية وهذا امر هزلي، لافتا إلى أن بعض وسائل الإعلام قدمت اعدادت غير حقيقية بشأن الشهداء الفلسطينيين مقابل قتلي الجانب الاسرائيلي.

