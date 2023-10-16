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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

لم يتخيلوه أبدًا.. خبراء الآثار يتوصلون لـ اكتشاف صادم في مقبرة فرعونية

صدى البلد

يتم العثور باستمرار على الآثار في جميع أنحاء المنطقة التي حكمها المصريون القدماء، أشياء مثل الأبواب إلى عوالم مجهولة، والجرار والخدم الحجريين الصغار المعروفين باسم الشبتي وغيرها من الآثار.

لآلاف السنين كانت دلتا النيل الخصبة  موطن عدد لا يحصى من الحضارات، وربما أشهرها هي الفترة التي حكم فيها أمثال زوسر، خوفو، أخناتون، توت عنخ آمون، ورمسيس الثاني، كل الفراعنة العظماء.

في حين تم العثور على العديد من المقابر في جميع أنحاء مصر، وتم اقتحام الكثير منها من قبل غزاة المقابر القدماء،  ولكن غالبًا ما يجد علماء الآثار مقابر وممرات جديدة وغير مستكشفة مخفية.

وشمل ذلك الاكتشاف الأخير لمقبرة ملكية تقع في الصحراء على الضفة الغربية لنهر النيل، على بعد حوالي 40 كيلومترًا من القاهرة.

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تم العثور على عدد من القطع الأثرية التي تم صنعها عام 2020 داخل المقبرة، إلى جانب تابوت كبير، وتم استكشافها جميعًا خلال الفيلم الوثائقي "لغز الهرم المفقود" الذي تعرضه قناة سميثسونيان.

اعتقد الباحثون في البداية أن مكان الراحة يعود لملك عظيم، نظرًا لأنه تم العثور عليه داخل الهرم، وكانت مثل هذه الهياكل الكبرى مخصصة لعظماء مصر، ولذلك اعتقدت عالمة المصريات الدكتورة ياسمين الشاذلي وفريقها أنهم عثروا على شيء مميز للغاية.

ومن خلال تجميع أجزاء من الخشب التي تم العثور عليها في غرفة الدفن، شكل الشاي في النهاية غطاء تابوت ذو وجه منحوت.

وقالت الدكتورة ياسمين : "عادةً ما كانت التوابيت تتمتع بملامح مشابهة لصاحبها، لكنهم كانوا مثاليين، لأن هذا هو ما سيبدو عليه إلى الأبد".

وسرعان ما أدرك الفريق أنهم لم يعثروا على شيء مميز فحسب، بل اكتشفوا شيئًا لم يتخيلوه، فكما لاحظ الراوي: "لقد كشفت عملية الترميم شيئًا مذهلاً: هذا ليس ملكًا: إنها في الواقع امرأة غامضة".

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كانت قطعة الملابس التي تظهر على الشخص المتشوق إلى التابوت شائعة بين النساء في مصر القديمة، وهي القطعة المعروفة باسم باروكة حتحور.
وأضافت الدكتورة ياسمين: 'المهم للغاية في هذا الصندوق هو أننا نعرف أنه يخص أميرة لأنه مكتوب هنا: ابنة الملك".

يبقى اسمها إذن لغزا، تماما مثل السبب وراء دفنها في قبر الملك، وقال البروفيسور إيدان دودسون من جامعة بريستول: "هذا النوع من تصميم الهرم خاص بالملك. وهو ليس ما تتوقعه من عضو صغير في العائلة المالكة".

وأوضح:"عادةً ما يكون للأميرة قبر ذو عمود وغرفة في أسفله، مما يجعل الأمر برمته لغزًا حقيقيًا".

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