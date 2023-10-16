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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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طريقة عمل طاسة سجق بالبطاطس | بأسهل الخطوات

طاسة سجق بالبطاطس
طاسة سجق بالبطاطس

كشفت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل طاسة سجق بالبطاطس، فيما يلي..

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مقادير طاسة سجق بالبطاطس


نصف كيلو سجق 
كيلو بطاطس ودجز
٢طماطم مكعبات
1فلفل أخضر حار شرائح
بصلة جوليان
زيت
زبدة
بهارات سجق
بابريكا
ملح
فلفل أسود


طريقة تحضير طاسة سجق بالبطاطس


في طاسة ساخنة على النار نضع القليل من الزيت والزبدة ثم نضع السجق ونشوحه جيداً ثم نرفعه من على النار وفي نفس الطاسة نضع البصلة والفلفل الحار وبهارات السجق والبابريكا والملح والفلفل الأسود ونقلب جيداً ثم نضيف الطماطم ونقلب ثم نضع السجق مرة أخرى ونقلب ثم نضع البطاطس وندخل الطاسة الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ لمدة ١٠ دقائق حتى تأخذ لون وتقدم وصحتين وهنا.
 

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