طريقة عمل طاسة سجق بالبطاطس | بأسهل الخطوات

كشفت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل طاسة سجق بالبطاطس، فيما يلي..

مقادير طاسة سجق بالبطاطس



نصف كيلو سجق

كيلو بطاطس ودجز

٢طماطم مكعبات

1فلفل أخضر حار شرائح

بصلة جوليان

زيت

زبدة

بهارات سجق

بابريكا

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير طاسة سجق بالبطاطس



في طاسة ساخنة على النار نضع القليل من الزيت والزبدة ثم نضع السجق ونشوحه جيداً ثم نرفعه من على النار وفي نفس الطاسة نضع البصلة والفلفل الحار وبهارات السجق والبابريكا والملح والفلفل الأسود ونقلب جيداً ثم نضيف الطماطم ونقلب ثم نضع السجق مرة أخرى ونقلب ثم نضع البطاطس وندخل الطاسة الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ لمدة ١٠ دقائق حتى تأخذ لون وتقدم وصحتين وهنا.

