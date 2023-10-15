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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب اعتناقهم الإسلام.. جريمة بشعة في أمريكا تودي بحياة طفل

الشرطة الامريكية
الشرطة الامريكية

أفادت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية، بتعرض طفل أمريكي من أصل فلسطيني يبلغ من العمر 6 سنوات للطعن حتى الموت وأصيبت والدته البالغة من العمر 32 عامًا بجروح خطيرة في إلينوي الأمريكية.

وقالت الشرطة الأمريكية، إنهما تم استهدافهما بسبب هويتهما الإسلامية والوضع الحالي بين إسرائيل وحماس.

وفقًا لمكتب عمدة مقاطعة ويل، هاجمهم المشتبه به البالغ من العمر 71 عامًا، وهو مالك منزل العائلة، بسكين.

وأصيب كل منهم بعشرات الطعنات في الصدر والجذع والذراعين.

وحسب شبكة “إيه بي سي” الأمريكية، توفي الطفل الذي تعرض للطعن 26 مرة، بعد نقله إلى مستشفى محلي، ومن المتوقع أن تبقى الأم على قيد الحياة.

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ووفقاً لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، وهو أكبر منظمة للدفاع عن المسلمين في أمريكا، فإن المشتبه به حاول خنقها بينما كان يصرخ “أنتم أيها المسلمون، يجب أن تموتوا!”.

إلينوي أمريكا إسرائيل

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