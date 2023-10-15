وفد رفيع في تل أبيب.. أمريكا تنقل رسالة مهمة إلى إسرائيل

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، اليوم الأحد، إن الوفد المكون من مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الذين كانوا يزورون إسرائيل، أبلغ تل أبيب بأهمية تقليل الضحايا المدنيين لأقصى حد.

وأوضح شومر، أن “مجلس الشيوخ الأمريكي سيقود مسعى؛ لإمداد إسرائيل بالدعم اللازم للدفاع عن نفسها”.

ولفت زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، إلى أنهم “سيعملون لجمع أكبر حزمة مساعدات لدعم إسرائيل دون انتظار مجلس النواب”.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصفا عنيفا وإجراميا على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

وحذرت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم خلال 24 ساعة والتوجه جنوباً.

وأكدت مصر، أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلاً عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.

وطالبت مصر، الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.