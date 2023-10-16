حكم السجود للسهو بعد التسليم من الصلاة .. الإفتاء توضح خلاف العلماء

قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لو سها الإنسان فى صلاته وسجد للسهو بعد التسليم من الصلاة؛ فهذا لا يفسد شيئا من الصلاة، لأن سجود السهو اختلف العلماء فى مكانه فبعضهم قال يكون قبل التسليم والبعض الآخر قال بعد التسليم.

وأشار إلى أن بعض الفقهاء كالمالكية فرقوا بين أن يكون السهو بالنقص وأن يكون السهو بالزيادة فلو سهيت فى الصلاة وأنقصت منها ركنا فيكون سجود السهو قبل التسليم لو زودت فيها هيكون سجود السهو بعد التسليم.

وتابع: أنه طالما أن هناك خلاف بين الفقهاء فاللمكلف أن يأخذ بالميسور له أو يأخذ بأى رأيي فقهي فهو صحيح ولا حرج فى ذلك.



وقت سجود السهو في الصلاة

قال الشيخ أشرف الفيل، الداعية الإسلامي، إن علاج السهو الشديد في الصلاة هو أن يهيئ المصلي نفسه قبل الصلاة بدقيقتين أو ثلاث بأنه سيصلي ويقف بين يد مالك الملك الله عز وجل.

وأضاف أشرف الفيل، خلال لقائه ببرنامج اسأل مع دعاء المذاع عبر فضائية النهار، إن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة في حق الإمام والمنفرد لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، فهى من السور المهمة فى الصلاة، ولو تركها فى ركعة من ركعات الصلاة فتكون هذه الركعة يبطل الركعة وليست الصلاة كلها.

وأوضح أشرف الفيل، أن السهو هو أن يترك الإنسان جزءا من الصلاة هل إنه جاء ب4 ركعات أم 3 فيبني على الأقل ويأتى بركعة أخرى ويسجد سجود السهو بعد السلام لأنه قد تكون هذه هى الركعة الخامسة، لافتا إلى أنه إذا كان هناك نقص فى الصلاة فالسجود قبل التسليم وإذا كانت زيادة فى الصلاة فالسجود يكون بعد التسليم.

وتابع أشرف الفيل قائلا: إنه يجب على المصلى أن يحافظ على السنة القلبية للصلاة لأنها تمهد القلب والعقل والجوارح لأداء الفريضة، وأنه إذا أراد أن يخشع في الصلاة ويشعر بها سيخشع إذا أراد ذلك.

وأشار إلى أنه حتى يركز المصلى فى الصلاة عليه أن يجعل نظره الى موضع السجود، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويرفع صوته قليلا بحيث عندما يسمع نفسه يركز ومرة بعد الأخرى سينصرف الشيطان وتكون الصلاة خالية من السهو.

روشتة شرعية لعلاج السهو في الصلاة

قال الشيخ على فخر، مدير الحساب الشرعي بدار الإفتاء المصرية، إن هناك 4 أمور بها يستطيع الإنسان التخلص من مشكلة السهو والنسيان في الصلاة.

وأوضح «فخر» خلال فتوى مسجله له، فى إجابته عن سؤال: «عندما أقرأ سورة الفاتحة أثناء الصلاة، يحدث لي سهو، وأشك فيما لو كنت نسيت قراءتها أم لا، فما حكم نسيان قراءة سورة الفاتحة أثناء الصلاة؟»، أن علاج كل هذا يتمثل في أربعة أمور، أولها استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى في الصلاة.

روشتة شرعية لعلاج السهو في الصلاة

قال الشيخ على فخر، مدير الحساب الشرعي بدار الإفتاء المصرية، إن هناك 4 أمور بها يستطيع الإنسان التخلص من مشكلة السهو والنسيان في الصلاة.

وأوضح «فخر» خلال فتوى مسجله له، فى إجابته عن سؤال: «عندما أقرأ سورة الفاتحة أثناء الصلاة، يحدث لي سهو، وأشك فيما لو كنت نسيت قراءتها أم لا، فما حكم نسيان قراءة سورة الفاتحة أثناء الصلاة؟»، أن علاج كل هذا يتمثل في أربعة أمور، أولها استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى في الصلاة.

وأضاف: وثانيا أن يحاول المصلي التركيز فيها، وثالثا عدم الانشغال بشواغل الدنيا، إذا ما دخل في الصلاة، ورابعا بأن يقبل على الله سبحانه وتعالى.

حكم من نسي سجود السهو؟.. صلاته صحيحة أم باطلة

إذا نسي المصلي سجود السهو فصلاته صحيحة، لكن متى ذكر سجد سجدتي السهو سواء في المسجد أو في بيته، وقال بعض أهل العلم: إذا طال الفصل سقطت، ولكن الأحوط والأولى أنه متى ذكرها ولو طال الفصل سجد سجدتين بنية السهو، سواء في المسجد أو في بيته كما ذكر بعض العلماء.

وقال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، إن سجود السهو سنة، ولو تركها الإنسان فالصلاة صحيحة ولا تبطل بتركها.

وأوضح جمعة، في إجابته عن سؤال: «ما حكم من نسي سجود السهو؟» أن سجود السهو نؤديه استكمالا للصلاة فمن نسيه أو نسى سجدة من سجدتي السهو فلا شىء عليه وصلاته تبقى صحيحة.

ومن جانبه قال مجمع البحوث الإسلامية، إن سجود السهو في الصلاة سنة وليس واجبا وشرع لجبر الخلل الذي يحدث في الصلاة من زيادة أو نقصان في الصلاة.

وأوضح مجمع البحوث في إجابته عن سؤال: «ما هي أحكام السهو في الصلاة ؟»، أن سجود السهو يكون سجدتين يسجدهما المصلي قبل السلام أو بعده»، مستشهدا بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- «إذا شك أحدكم فى صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان» رواه مسلم.

وذكر مجمع البحوث الإسلامية، أن سجود السهو في الصلاة يكون في هذه الحالات: أولا: إذا سلم المصلي قبل إتمام الصلاة، ثانيا:عند الزيادة عن الصلاة، ثالثا عند نسيان التشهد الأول، أو نسيان سنة من سنن الصلاة، رابعا عند الشك في عدد ركعات الصلاة ، كأن شك، صلى واحدة أو اثنتين، يجعلها واحدة، ويسجد للسهو.

