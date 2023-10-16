شعبة المستثمرين تقترح زيادة مدة الإعفاء الضريبي على العقارات لـ 2030

أكد مصطفى عبيد، عضو شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، علي أهمية التركيز على تطوير التعليم الصناعي وتدريب القوى البشرية، وذلك لتخريج عمالة فنية مؤهلة للعمل، لافتا إلى أن الكثير من المصانع تعاني من نقص العمالة الفنية المدربة.

وأضاف خلال اجتماع شعبة المستثمرين أمس، الأحد، أنه يجب التركيز على تعميق المنتج المحلي من إنشاء منصة لعرض المنتجات المصرية، وذلك لمساعدة الشركات على التعرف على احتياجاتها، وإحلال السلع التي لها نظير مصري.

زيادة مدة الإعفاء الضريبي على العقارات



وطالب بزيادة مدة الإعفاء الضريبي على العقارات حتى 2030 بدلا من 3 سنوات حاليا لتقليل التكلفة الإنتاجية على المصانع وزيادة التنافسية، لافتا الى أن هناك مطالبات بإلغاء الضريبة نهائيا.