حافة الهاوية.. تحذير عاجل من الأمم المتحدة بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط

قال الأمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، يوم الأحد، إن الوضع في الشرق الأوسط على حافة الهاوية من الصراعات.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة في تصريحات له، أن قطاع غزة يعاني من نقص المياه والكهرباء وغيرها من الإمدادات الأساسية، مطالبا الاحتلال الإسرائيلي بإتاحة الوصول السريع ودون عوائق للمساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.

كما دعي جوتيريش حركة حماس إلى إطلاق سراح الأسرى، وإلى الاحتلال الإسرائيلي للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على وجه السرعة.

وعلى جانب آخر، قالت منظمة الصحة العالمية، إنها تأمل بنجاح المفاوضات وفتح معبر رفح لدخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأوضحت الصحة العالمية، أنها تدعو إسرائيل للتراجع عن قرارها بإخلال مستشفيات في قطاع غزة.