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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأونروا: سكان غزة يشربون مياها ملوثة بسبب نقص الماء في القطاع

قطاع غزة
قطاع غزة

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا"، الأحد، إن سكان قطاع غزة يشربون مياها ملوثة بسبب نقص الماء في القطاع.

كما قالت الأونروا، في وقت سابثق، إن قطاع غزة ستتحول بسرعة إلى حفرة من الجحيم وهي على وشك الانهيار.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وكالة الأونروا، إنها ستنقل مركز عملياتها وموظفيها الدوليين إلى جنوب قطاع غزة، وذلك بعد التحذيرات الإسرائيلية بإخلاء القطاع ومغادرة السكان.

وأضافت الأونروا في بيان لها نشرته عبر صفحتها على منصة إكس، أنها تحث الاحتلال الإسرائيلي على حماية جميع المدنيين في ملاجئ الوكالة.

وعلى جانب آخر، قالت منظمة الصحة العالمية، إنها تأمل بنجاح المفاوضات وفتح معبر رفح لدخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأوضحت الصحة العالمية، أنها تدعو إسرائيل للتراجع عن قرارها بإخلال مستشفيات في قطاع غزة.

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