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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأونروا تحذر من كارثة: أهالي فلسطين يشربون مياه ملوثة ولا يوجد طعام

الأوضاع في غزة
الأوضاع في غزة

قال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لـ الأونروا في فلسطين، إن الشعب الفلسطيني يعيش مأساة كاملة، وهناك نحو مليون نازح  في جنوب القطاع، جزء منهم كان بالأساس في الحوب والبعض الاخر عند الأقارب وهذه نسبة قليلة والشريحة الأكبر تلتحف السماء ولا مكان لهم على الإطلاق.


ولفت “عدنان أبو حسنة” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”، إلى أن مقرات الأونروا بها نحو 400 ألف نازح ولاجئ فلسطيني  وممتلئة الآن، متابعا: نحن في أزمة كبيرة الإمكانيات محدودة والوقود على وشك النفاذ ومحطات المياه لا تعمل .

وأضاف أنه أكثر من 2 مليون مواطن يشربون مياه ملوثة  بها نسبة النيترات عشرة اضعاف المعدلات العالمية حيث أن 97% من المياه في غزة غير صالحة لشرب وسكان القطاع يشربون مياه ملوثة ".


واسترسل: نحتاج أن نعرف ماهي المشكلة في إدخال مساعدات ووقود لمحطات المياه والصرف الصحي التي تضخ في مخزون القطاع الجوفي والطعام الذي أوشك على النفاذ بالقطاع.

وشدد على أن القطاع الصحي إنهار تماماً  وأصبح القطاع أمام كارثة  محققة كنا نحذر من حدوثها  لكنها تحققت الان، متابعا: نحن أمام كارثة حقيقية تحققت بالفعل.
 

الاونروا فلسطين الشعب الفلسطيني الصرف الصحى محطات المياة القطاع الصحي

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