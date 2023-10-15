الأونروا: 400 ألف نازح فلسطيني بمدارسنا ومنشآتنا في قطاع غزة

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا”، اليوم الأحد، إن هناك 400 ألف نازح فلسطيني على الأقل بمدارسها ومنشآتها في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أصدرت الأونروا، نداءً عاجلاً للسلطات الإسرائيلية لحماية جميع المدنيين الذين يحتمون فى غزة.

ووفقا للموقع الرسمي للأمم المتحدة، فإن البيان جاء فى الوقت الذى انتهت فيه المهلة التي فرضتها إسرائيل لنحو 1.1 مليون مدنى لمغادرة الجزء الشمالي من القطاع، قبل ما يتوقع أن يكون تقدما كبيرا للقوات البرية الإسرائيلية داخل غزة.

وأضاف البيان أن "ملاجئ الأونروا فى غزة وشمال غزة لم تعد آمنة.. وأن هذا أمر غير مسبوق".

وذكرت “الأونروا” أنه وفقا لقواعد الحرب، لا يمكن استهداف المدنيين والمستشفيات والمدارس والعيادات ومباني الأمم المتحدة.