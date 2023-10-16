مصيبة وكارثة.. الأونروا الفلسطينية: ليس لدينا طعام ونقدم رغيف واحد يومياً

قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة الأونروا، إنه كـ فلسطيني عاصر حروب كثيرة وعديدة لكنني لم يرى في حياتي نصف مايشهده القطاع الان، متابعا: " الناس لديها خشية كبيرة وأنا جزء من الناس".

واسترسل “عدنان أبو حسنة” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”،:"نحن في مصيبة وكارثة كبرى لا يوجد كهرباء ولا إنترنت والناس لا محاصرون عمليا ووجدانيا..نحن نعيش صدمة كاملة، وعاصرت كل الحروب ولكن لم أرى مثل ما يحدث.

وأوضح: "ليس لدينا طعام ونقدم رغيف واحد يومياً كنا نقدم ونفذ اليوم و المخابز غير قادرة على تزودينا باي كمية من الخبز، لافتاً إلى منظمة الأونروا ليست دولة بل هي مؤسسة إنسانية ذات إمكانيات محدودة ولم نعد نعرف ماذا نفعل الآن.

