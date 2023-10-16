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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

NBC: فتح معبر رفح لعبور الرعايا الأجانب من غزة وإدخال المساعدات للقطاع صباح اليوم

معبر رفح
معبر رفح

قال مندوب السفارة الفلسطينية في معبر رفح كمال الخطيب، إن الفلسطينيين الأجانب سيتمكنون من عبور الحدود إلى مصر بدءًا من الساعة 9 صباحًا بالتوقيت المحلي.

 

وأضاف مندوب السفارة الفلسطينية في معبر رفح، إنه في ذلك الوقت ستبدأ أيضًا المساعدات الإنسانية في العبور إلى قطاع غزة.

 

وعلى جانب آخر، وعد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الأحد، بأن معبر رفح بين غزة ومصر “سيكون مفتوحا” بعد لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال: “نحن نعمل مع الأمم المتحدة ومصر وإسرائيل وآخرين على وضع الآلية التي يمكن من خلالها إدخال المساعدة وإيصالها إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها”.

وأغلقت إسرائيل معبريها الحدوديين مع غزة وفرضت حصارا كاملا على القطاع، ومنعت إمدادات الوقود والكهرباء والمياه. 

 

وترك ذلك معبر رفح باعتباره المنفذ الوحيد العملي لإخراج الناس من القطاع – وإيصال الإمدادات إليه.

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