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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العالمية: نأمل بنجاح المفاوضات وفتح معبر رفح لدخول المساعدات إلى قطاع غزة

الصحة العالمية
الصحة العالمية

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، إنها تأمل بنجاح المفاوضات وفتح معبر رفح لدخول المساعدات إلى قطاع غزة، حسبما ذكرت قناة “الشرق” السعودية.

وأوضحت الصحة العالمية، أنها تدعو إسرائيل للتراجع عن قرارها بإخلال مستشفيات في قطاع غزة.

بدوره، وعد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن معبر رفح بين غزة ومصر “سيكون مفتوحا” بعد لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال: “نحن نعمل مع الأمم المتحدة ومصر وإسرائيل وآخرين على وضع الآلية التي يمكن من خلالها إدخال المساعدة وإيصالها إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت منظمة الصحة العالمية، إن 21 مستشفى في قطاع غزة تلقى أوامر إسرائيلية بالإخلاء.

وأوضحت الصحة العالمية، أن “الإخلاء القسري للمستشفيات في قطاع غزة يرقى إلى مستوى انتهاك القانون”، لافتة إلي أن “4 مستشفيات خرجت من الخدمة جراء القصف الإسرائيلي”.

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وقال المنظمة، إنها “نعمل مع لبنان لمواجهة زيادة محتملة بالخسائر البشرية إذا تصاعد العنف مع إسرائيل”.

كما أعلنت الصحة العالمية، “تسليم إمدادات طبية حيوية للبنان ليكون جاهزا لمواجهة أي أزمة صحية محتملة”.

منظمة الصحة العالمية الصحة العالمية معبر رفح قطاع غزة

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