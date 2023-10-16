الغرف التجارية عن مبادرة خفض أسعار السلع: بدأنا بالتوريد للسلاسل الكبيرة أولا

تحدث الدكتور علاء عز، أمن عام اتحاد الغرف التجارية، عن بدء تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع، لافتا إلى هناك عشرات الآلاف من المنافذ على مستوى الجمهورية.

وأضاف الدكتور علاء عز، أمن عام اتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة ببرنامج "كلمة أخيرة"، على قناة "ON"، أن هناك مجموعتين من الشركات، أولها الشركات الضخمة وهي التي تعطي البضاعة بطريقة أمانة للمتاجر، وتعطيهم تعليمات بسعر البيع، وهذه الشركات أصدرت تعمليات من أول يوم بخفض أسعار السلع، وهناك سلع تم خفض أسعار طبقا لمبادرة خفض أسعار السلع ومنها الزيوت والفول على مستوى الجمهورية.



وأشار: هناك شركات أخرى بينزلوا يوزعوا السلع الجديدة، في أماكن محددة بالأسعار الجديدة، مشيرا إلى أنه تم تغطية جميع المحلات في أول يوم من المبادرة.

واسترسل: "المبادرة لمدة 6 أشهر، وبدأنا بالتوريد للسلاسل الكبيرة أولا، وبعد السلاسل الكبيرة يتم الدخول للمحلات الكبيرة لتغطية الجمهورية"، موضحا: "حاليا يفضل لشراء السلع المخفضة الذهاب للمحلات والسلاسل الكبيرة لحين وصول المبادرة للمحلات الصغيرة".

وأكمل الدكتور علاء عز، أمن عام اتحاد الغرف التجارية،: المحافظات الصغيرة تم تغتيطها بالكامل ومنها محافظة بورسعيد، أما المحافظات النائية ستأخذ وقت أطول.

