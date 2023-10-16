بعد تصريحاته عن فلسطين.. محمد رمضان يحيى حفلا في أبو ظبي| تفاصيل

يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفل غنائى وم 20 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك بإمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.





تفاصيل حفل محمد رمضان

ويحيى محمد رمضان حفلته الغنائية يوم 20 من شهر اكتوبر الجاري داخل جزيرة السعديات بأبو ظبي وبدأت الشركة المنظمة فى الترويج للحفل بطرح البوستر الدعائى مطالبين جمهور محمد رمضان بحجز التذاكر عن طريق الموقع الإلكتروني.





محمد رمضان وقضية فلسطين

ورد محمد رمضان على الانتقادات التى وجهت له الفترة الأخيرة بسبب استمراره فى احياء الحفلات دون النظر إلى الأحداث الجارية فى فلسطين.





رد محمد رمضان

وقال محمد رمضان على صحفته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام: لا استطيع الانقطاع عن عملي نظراً لإلتزامي بعقود مع شركات عالمية ولكن لم ولن انسى اخوتي الفلسطينيين بالدعاء، حتى قبل حفلاتي خارج المنطقة العربية انا وكل فريق عملي، ومؤسستي تعمل منذ ثلاثة أيام لإرسال المعونات اللازمة لهم .. وفي صلاة الجمعة الماضية هنا في كوت ديفوار طلبنا من إمام المسجد الدعاء للشهداء من النساء والأطفال وأن يصبر قلوبنا جميعاً".

محمد رمضان فى احتفالية الكاف

واحتفى النجم محمد رمضان بمشاركته في فقرات حفل قرعة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت أمس الخميس في دولة كوت ديفوار.

ونشر محمد رمضان عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام صورًا له رفقة ديدية دروجبا، وساديو ماني، و اشرف حكيمي وكتب قائلا "كواليس رائعة فى ابيدجان نحن افارقة"