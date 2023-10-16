طريقة عمل كبد دجاج بالكريمة| جديدة وغير تقليدية

كبد دجاج بالكريمة من الأكلات الغير تقليدية و الشهية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، لكن على الرغم من ذلك يمكنك تجربتها في المنزل.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كبد دجاج بالكريمة، فيما يلي...



مقادير كبد دجاج بالكريمة

نصف كيلو كبد دجاج

2بصل مفروم

2فلفل حار مفروم

2ملعقة كبيرة ثوم مفروم

1فلفل رومي أحمر مكعبات

2فلفل رومي أخضر مكعبات

ربع كوب عصير ليمون

كوب ونصف كريمة طهي

ربع كوب صويا صوص

ملعقة كبيرة صلصة

٢ورق لورا

بابريكا

كمون

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير كبد دجاج بالكريمة

في مصفاة نضع كبد الدجاج ونضع عليها عصير الليمون ونقلب ثم في طاسة ساخنة على النار نضع القليل من الزيت ثم نضع كبد الدجاج ونشوحها جيداً ثم نرفعها من على النار وفي نفس الطاسة نضع الثوم ونقلب ثم نضيف البصل والفلفل الحار والفلفل الرومي ونقلب جيداً ثم نضع التوابل كلها والصلصة ونقلب ثم نضع كبد الدجاج مرة أخرى ونضيف الصويا صوص وكريمة الطهي ونقلب ونتركها حتى تمام النضج وتقدم وصحتين وهنا

