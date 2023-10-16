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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كبد دجاج بالكريمة| جديدة وغير تقليدية

طريقة عمل كبد دجاج
طريقة عمل كبد دجاج بالكريمة

كبد دجاج بالكريمة من الأكلات الغير تقليدية و الشهية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، لكن على الرغم من ذلك يمكنك تجربتها في المنزل.
قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كبد دجاج بالكريمة، فيما يلي...

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مقادير كبد دجاج بالكريمة
نصف كيلو كبد دجاج
2بصل مفروم
2فلفل حار مفروم
2ملعقة كبيرة ثوم مفروم
1فلفل رومي أحمر مكعبات
2فلفل رومي أخضر مكعبات
ربع كوب عصير ليمون
كوب ونصف كريمة طهي
ربع كوب صويا صوص
ملعقة كبيرة صلصة
٢ورق لورا
بابريكا
كمون
ملح
فلفل أسود
طريقة تحضير  كبد دجاج بالكريمة
في مصفاة نضع كبد الدجاج ونضع عليها عصير الليمون ونقلب ثم في طاسة ساخنة على النار نضع القليل من الزيت ثم نضع كبد الدجاج ونشوحها جيداً ثم نرفعها من على النار وفي نفس الطاسة نضع الثوم ونقلب ثم نضيف البصل والفلفل الحار والفلفل الرومي ونقلب جيداً ثم نضع التوابل كلها والصلصة ونقلب ثم نضع كبد الدجاج مرة أخرى ونضيف الصويا صوص وكريمة الطهي ونقلب ونتركها حتى تمام النضج وتقدم وصحتين وهنا
 

كبد دجاج بالكريمة طريقة عمل كبد دجاج بالكريمة مقادير كبد دجاج بالكريمة طريقة تحضير كبد دجاج بالكريمة الشيف نونا

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