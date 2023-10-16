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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الرعاية الصحية: قدمنا 800 ألف خدمة بمستشفى شرم الشيخ الدولي لأهالي جنوب سيناء

رئيس هيئة الرعاية
رئيس هيئة الرعاية الصحية

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، جولة ميدانية للمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء، رابع محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وبدا  الدكتور أحمد السبكي جولته، بتفقد مستشفى شرم الشيخ الدولي، والأقسام المختلفة بالمستشفى من الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والرعايات المركزة، وغرف العمليات، والأقسام الداخلية للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، كما تفقد غرف الأشعة والمعامل والصيدليات بالمستشفى.

وأشار السبكي، إلى افتتاح قسم الرعاية المتوسطة بمستشفى شرم الشيخ الدولي بطاقة استيعابية 16 سرير، لافتًا إلى توفير ذلك القسم المزيد من الخدمات والرعاية الصحية المتميزة لأهالي جنوب سيناء، والمترددين على المستشفى لتلقي العلاج.

وتابع السبكي: أنه تم تقديم ما يقرب من 800 ألف خدمة طبية وعلاجية بمستشفى شرم الشيخ الدولي لأهالي جنوب سيناء حتى الآن، تشمل خدمات العيادات الخارجية والغسيل الكُلوي والعمليات والجراحات وغيرها، ومشيرًا إلى الالتزام بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في استمرار تطوير الخدمات الصحية المقدمة لأهالي سيناء.

وحرص الدكتور أحمد السبكي، على استطلاع آراء المرضى من منتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء، والأجانب والوافدين للسياحة العلاجية، حول الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى شرم الشيخ الدولي، حيث جاءت ردود الفعل إيجابية وإشادة كبرى بالخدمات، والتجهيزات الطبية وغيرالطبية بالمستشفى، والكوادر الطبية من مقدمي الخدمات والرعاية الصحية بالمستشفى.

وأشار السبكي، إلى أن مستشفى شرم الشيخ الدولي منشأة صحية خضراء ومعتمدة ومجهزة على أعلى مستوى تضمن تقديم خدمات طبية بمستوى عالمي متميز، ولافتًا إلى أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى تبلغ 110 أسرّة، كما يصل عدد غرف العمليات إلى 6 غرف، وعدد العيادات الخارجية إلى 22 عيادة، بالإضافة إلى غرف الرعاية المركزة، ووحدة الغسيل الكُلوي، ووحدة قسطرة القلب، ومركز العلاج الطبيعي، وأقسام القلب والأوعية الدموية، والمناظير، وجراحة التجميل، والمسالك، والمخ والأعصاب، والجراحة العامة، والعظام، وغيرها.

ولفت السبكي، إلى نجاح مستشفى شرم الشيخ الدولي في الحصول على العديد من الجوائز والاعتمادات، وأهمها كأول مستشفى مصري تحصل على الاعتراف الدولي من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء GGHH، والاعتماد الدولي للجودة في الرعاية الصحية JCI، واعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR المعترف به من منظمة الإسكوا العالمية، والجائزة الماسية مناصفة مع مستشفى كليفلاند كلينيك أبو ظبي فئة المستشفيات الخضراء.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن السياحة العلاجية هدف استراتيجي للهيئة العامة للرعاية الصحية لتعظيم الموارد الذاتية، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وتعزيز النمو الاقتصادي بمصر، مؤكدًا نجاح مشروع الهيئة للسياحة العلاجية "نرعاك في مصر"، وتحقيقه العديد من الإنجازات.

تفقد الدكتور أحمد السبكي، أعمال التطوير الجارية بالمقر الإداري لفرع الهيئة بجنوب سيناء، مشددًا على الانتهاء من الأعمال الجارية للتجهيزات وفقًا للجدول الزمني المحدد، وتابع: نحرص على الزيارات والمتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية لضمان تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين وبأعلى جودة، مؤكدًا أن رضاء المنتفعين والمتعاملين هو الهدف الثمين للهيئة، في إطار تحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية الصحية المستدامة 2030.

الرعاية الصحية

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جنوب سيناء شرم الشيخ الرعاية الصحي دكتوراحمد السبكي خدمات صحية

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