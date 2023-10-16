تخلّص الجسم من السموم وتنشط الدورة الدموية .. نصائح مهمة عن فوائد المياه

كشفت منال عز الدين الباحثة في معهد تكنولوجيا الغذاء، أهمية قيام الإنسان بشرب المياه بشكل مستمر للحفاظ على صحة جيدة.

وقالت منال عز الدين في حوارها في برنامج " صباح الخير يا مصر " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" 72 % من كوكب الأرض عبارة عن مياه وبالتالي المياه مكون رئيسي للحياة في العالم ".

وتابعت عز الدين :" أكثر من 50 % من جسم الإنسان عبارة عن مياه، وشرب المياه يسهم في زيادة التركيز وزيادة التحصيل الدراسي وتنشيط الدورة الدموية بشكل كبير".

واكملت" المياه تحافظ على درجة حرارة جسم الإنسان عند 37 درجة مئوية وبالتالي لا يتأثر جسم الإنسان بالبرودة الشديدة أو الحرارة الشديدة ".

ولفتت منال عز الدين :" المياه تخلص الجسم من السموم المختلفة التي تدخل أجسامنا، والمياه مهمة للحفاظ على لزوجة الدم في جسم الإنسان وننصح بشرب المياه باستمرار في فصل الشتاء كي يتم الحفاظ على لزوجة الدم ".