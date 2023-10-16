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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السعودية تطرح 170 فرصة استثمارية مؤقتة بأمانة الشرقية| تفاصيل

أمانة المنطقة الشرقية
أمانة المنطقة الشرقية

طرحت أمانة المنطقة الشرقية، بالمملكة العربية السعودية، نحو 170 فرصة استثمارية مؤقتة مخصصة لرواد الأعمال وصغار المستثمرين بمختلف مدن ومحافظات المنطقة، بالتعاون مع مختلف القطاعات.


وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، أفادت الأمانة أن عقود تأجير هذه الفرص تستمر لمدة 6 أشهر مما يتيح الفرصة للاستفادة من الأنشطة الموسمية والفعاليات، والمهرجانات والمخيمات، والأكشاك وعربات الأطعمة، والألعاب الكهربائية والهوائية والمطاطية، وملاعب البادل والقوارب العائمة، والأنشطة البحرية، وغيرها من الآن.


وأشارت إلى أن هذه الفرص تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية الداعمة للمستثمرين ورواد الأعمال والراغبين بالاستثمار، وإشراك القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل وتنشيط الحركة الاقتصادية، وتعزيز مفهوم جودة الحياة، ودعم السياحة والترفيه.


ودعت أمانة الشرقية المستثمرين ورواد الأعمال والراغبين بالاستثمار الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة وتفاصيلها والمشاركة بصناعة الاستثمار من خلال البوابة الرقمية للاستثمار في المدن السعودية، والتطبيق الذكي (فرص) بكل شفافية وسهولة أو التواصل عبر القنوات التفاعلية مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة.

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