فقرة تدريبات بدنية وتأهيلية خاصة بمران الزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات بدنية و تأهيلية خاصة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتم تقسيم هذه الفقرة إلى جزئين، الأول داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر نادي الزمالك، وأدى لاعبو الفريق تدريبات بدنية خاصة بعد العودة من راحة سلبية لمدة يومين .

وكان الجزء الثاني عبارة عن تدريبات تأهيلية خفيفة متنوعة داخل ملعب الترسانة باستخدام أدوات التأهيل.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته صباح اليوم الإثنين على ملعب نادي الترسانة استعدادا للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

و قاد مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق مران اليوم نظرا لسفر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني إلى إنجلترا في إجازة سريعة لزيارة أسرته، ومن المقرر أن يعود خلال ساعات لقيادة تدريبات الفريق في الفترة المقبلة .

وحصل الفريق على راحة يومي السبت و الأحد الماضيين، بقرار من الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قبل أن يستأنف الزمالك تدريباته اليوم .

عقد مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الإثنين على ملعب الترسانة استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص مدحت عبد الهادي في بداية الجلسة على الاطمئنان على حالة اللاعبين خاصة بعد حصول الفريق على راحة سلبية لمدة يومين.

و تحدث عبد الهادي عن أهمية العودة بكل قوة للتدريبات بعد الحصول على قسط من الراحة، وشدد على ضرورة التركيز استعدادا للمواجهة المقبلة أمام سموحة في مسابقة الدوري الممتاز .

وأضاف المدرب العام أن الجهاز الفني لديه ثقة تامة في جميع أفراد الفريق للاستمرار في تقديم عروض قوية وتحقيق الأهداف المطلوبة الفترة المقبلة.

وفي نهاية الجلسة شرح عبد الهادي بعض الأمور الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها في إطار البرنامج التدريبي الموضوع استعدادا للقاء سموحة المقبل .

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت صباح اليوم الإثنين على ملعب الترسانة، مشاركة يوسف إبراهيم أوباما صانع ألعاب الأبيض، استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك عقب تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الأمامية، وخضع بسببها لبرنامج تأهيلي خاص خلال الفترة الماضية.

و اطمأن الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة على سلامة اللاعب بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها ليشارك في المران بصورة طبيعية .

و خاض "أوباما" التدريبات التأهيلية و البدنية بجانب الفقرة الخططية و التقسيمة الفنية بشكل طبيعي استعدادا للمواجهة المقبلة أمام سموحة.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.