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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب طوفان الأقصي.. ألمانيا ترسل تحذيرات شديدة اللهجة لإيران

صدى البلد

حذرت ألمانيا اليوم الاثنين، إيران من صب الزيت على النار في التصعيد بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال. 

وفي الإطار نفسه، قال الجيش الإسرائيلي اليوم، إن إيران هي من أعطت التوجيهات لحزب الله لتنفيذ هجمات أمس على الحدود.

وفي وقت سابق اليوم، أكدت الخارجية الإيرانية، أن كل الاحتمالات واردة في حال استمر الهجوم الإسرائيلي على غزة، معتبرة أن الاحتلال يجر المنطقة إلى حلقات من العنف.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، في مؤتمره الصحفي الیوم الإثنين بشأن الجرائم التي یرتکبها الکیان الصهیوني ضد الشعب الفلسطيني، إن جرائم العدو الصهيوني تتكرر منذ 70 عاماً والفلسطينيون يقاومون هذه الجرائم، مضيفا أن العالم أعمى لا يرى الحصار على غزة والقصف اليومي وقتل الأطفال.

وتساءل كنعاني: "هل تعترف الدول التي تدعم "إسرائيل" وتنادي بحقوق الإنسان، بحقوق الشعب الفلسطيني؟"، مشيرا إلى أن مسؤولية الدول الداعمة لـ"اسرائيل" لا تقل عن مسؤولية الكيان الصهيوني تجاه الجرائم التي تمارس ضد الفلسطينيين.

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